Afyonkarahisar'da 5. Kısa Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da 5. Kısa Film Festivali Başlıyor

03.06.2026 18:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Taarruz Kısa Film Festivali 12-16 Ekim'de, Türkiye'den filmlere ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği'nin katkılarıyla Afyonkarahisar'da düzenlenecek "5. Büyük Taarruz Kısa Film Festivali"ne (BTKFF) başvurular başladı.

Bu yıl sadece Türkiye'den filmlerin katılacağı, 12-16 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin son başvuru tarihi 10 Temmuz olarak açıklandı.

Yöneticiliğini gazeteci Sevda Dursun'un yaptığı festivalde bu yıl 1, 2 ve 3'üncülük ödüllerinin yanı sıra "Büyük Taarruz Özel Ödülü" de verilecek.

Plaketlere ek olarak birinciye 25 bin lira, ikinciye 20 bin lira, üçüncüye 15 bin lira verilirken, "Büyük Taarruz Özel Ödülü" 10 bin lira olacak.

8 film finale kalacak

Bu yıl da farklı temalarla kurmaca, animasyon ve deneysel kategorilerinde filmlerin yarışacağı festivalde ön jürinin belirlediği 8 film finale kalacak.

Ayrıca festival kapsamında düzenlenecek sinema söyleşileri, paneller, senaryo, yönetmenlik, oyunculuk ve kamera atölyeleriyle sektörün deneyimli temsilcileri tecrübelerini aktaracak.

Kaynak: AA

Film Festivali, Kültür Sanat, Festival, Türkiye, Güncel, Sinema, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 5. Kısa Film Festivali Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:30:18. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 5. Kısa Film Festivali Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.