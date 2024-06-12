Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

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6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı Jura Otel'de çıkan yangında kimliği henüz belirlenemeyen 6 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 kişinin ambulanslarla hastanelere sevk edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevlerin başka bölümlere sıçraması önlendi.