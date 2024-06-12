Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Afyonkarahisar'da bulunan Jura Otel'de çıkan yangında henüz kimlikleri belirlenemeyen 6 kişi dumandan etkilendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kişiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi ve sağlık durumları iyi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangının diğer bölümlere sıçraması önlendi.

12.06.2024 10:42
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6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı Jura Otel'de çıkan yangında kimliği henüz belirlenemeyen 6 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 kişinin ambulanslarla hastanelere sevk edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevlerin başka bölümlere sıçraması önlendi.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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