Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı otelde çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Afyonkarahisar'da 5 yıldızlı Jura Otel'de çıkan yangında kimliği henüz belirlenemeyen 6 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 kişinin ambulanslarla hastanelere sevk edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangının başlamasından kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevlerin başka bölümlere sıçraması önlendi.
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