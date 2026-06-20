Afyonkarahisar'da 9. Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 9. Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni

Afyonkarahisar\'da 9. Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni
20.06.2026 16:43
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9. Kitap Okuma Yarışması'nın ödül töreninde 60 bin kitap kazandırıldığı vurgulandı.

Afyonkarahisar'da "9. Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliğiyle düzenlenen yarışmanın ödül töreni, kentteki bir düğün salonunda yapıldı.

Şube Başkanı Mustafa Arslan, programda yaptığı konuşmada, 9 yıllık süreçte Afyonkarahisar'da ortaokul ve liselerin kütüphanelerine 60 binin üzerinde kitabın kazandırıldığını belirtti.

Projenin temel amacının öğrencilerin duygu ve düşünce dünyalarına katkı sunmak olduğunu aktaran Arslan, "Seçilen eserlerde özellikle kurtuluş mücadelesi, Filistin meselesi ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlumların sesi olma temaları öne çıkarıldı. Çalışmanın yalnızca sendikal bir faaliyet değil, topluma karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Muammer Karaman, sendika temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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