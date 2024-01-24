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Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda, A.S isimli şüpheli, aralarında husumet bulunan akrabası R.S ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.S'nin bıçakla R.S'yi bacağından yaraladığı öne sürüldü. Yaralanan R.S, hastaneye kaldırıldı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri, A.S'yi gözaltına aldı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar\'da akrabasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı
24.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:05
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Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.S, 21 Ocak'ta Ataköy Mahallesi Kaya Caddesi'nde aralarında husumet bulunan akrabası R.S. (28) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.S'nin bıçakla R.S'yi bacağından yaraladığı öne sürüldü.

Yere yığılan R.S'yi görenler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan R.S, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, A.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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Tutuklama, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da akrabasını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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