Afyonkarahisar'da Arama Köpekleri Sınavı

28.03.2026 15:47
Uluslararası Arama Köpekleri Sınavı, Afyonkarahisar'da başladı; 8 ekip, 36 köple katılıyor.

Afyonkarahisar'da Uluslararası ve Ulusal Arama Köpekleri Sınavı gerçekleştiriliyor.

AKUT Arama Kurtarma Derneği ile IRO-Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Organizasyonu işbirliğiyle Afyonkarahisar Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün köpek eğitim merkezi parkurunda düzenlenen sınav başladı.

AKUT Genel Sekreteri Aybars Ünel, AA muhabirine, Afyonkarahisar'da ilk kez gerçekleştirdikleri sınavda köpeklerde doğa arama, enkaz, itaat ve çeviklik üzerinde değerlendirme yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rusya'dan 8 ekibin 36 köpeğinin sınava katıldığını dile getiren Ünel, şöyle konuştu:

"Bu sınav, uluslararası anlamda senede bir kez yapılıyor. Bu yüzden dolayı önemli bir organizasyon. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından katılan ekipler ve köpekler var. Ayrıca ferdi katılımcılar mevcut. Ülkemizde deprem kuşağında ve afetlerde yaşanıyor. Operasyonel anlamda köpek sayımızı da artırma anlamında bu sınav ciddi öneme sahip."

Sınav, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Hayvanlar, Güncel, Son Dakika

