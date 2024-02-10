Afyonkarahisar'da Aranan 17 Kişiden 11'i Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Aranan 17 Kişiden 11'i Cezaevine Gönderildi

Afyonkarahisar\'da Aranan 17 Kişiden 11\'i Cezaevine Gönderildi

Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 11 kişi kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi, diğerleri ise serbest bırakıldı.

10.02.2024 14:49
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Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu için yakalanan 17 kişiden 11'i cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte, araması bulunanların yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, çeşitli suçlardan araması bulunan 17 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi cezaevine teslim edildi, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Aranan 17 Kişiden 11'i Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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