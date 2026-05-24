Afyonkarahisar'da Bayram Rezervasyonları Doldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Afyonkarahisar'da Bayram Rezervasyonları Doldu

24.05.2026 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Afyonkarahisar'daki oteller yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Afyonkarahisar'da otellerin Kurban Bayramı tatili rezervasyonlarında yüzde 100'e yakın doluluğa ulaştığı belirtildi.

Termal turizm ve sağlık turizminde öne çıkan kent, Kurban Bayramı'nda da tercih edilen destinasyonların başında geliyor.

Yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi bulunan kentte, aralarında beş yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste turistler tatil yapıp şifalı sulardan faydalanacak.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Gümüşhan, AA muhabirine, bayram tatilinin önceden açıklanmasının kendileri açısından önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Misafirlerin rezervasyonlarını son dakikaya bırakmadığını belirten Gümüşhan, şunları kaydetti:

"Hem Afyonkarahisar hem sahil bölgelerindeki tesisler yüzde 100'e yakın doluluk sağlamış durumda. Tüm oteller hazırlıklarını yaptı. Bizim yoğunluğumuz bayramın birinci günüyle başlıyor. İnşallah gelen misafirler memnun şekilde ayrılacaktır. Güzel bir tatil geçirmeleri için her şey düşünüldü. Çocuklar için çeşitli aktiviteler bulunuyor. Afyonkarahisar'dan günlük 500 bin araç geçiyor. Bu durum Afyonkarahisar ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Biz mutluyuz. İnşallah bu hareketlilik yaz boyu devam eder."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ekonomi, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Bayram Rezervasyonları Doldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla çatıya çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nde tansiyon yüksek Tahliye için polis devreye girdi
CHP Genel Merkezi'nde tansiyon yüksek! Tahliye için polis devreye girdi
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 12:42:52. #7.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Bayram Rezervasyonları Doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.