Afyonkarahisar'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Afyonkarahisar Valiliğince, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vali Naci Aktaş, Taş Medrese'de düzenlenen programda, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilciler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Afyonkarahisar'daki kurumların kapsamlı şekilde hazırlıklarını yaptığını dile getiren Aktaş, "Vatandaşlarımızın herhangi bir konuyla ilgili ihtiyaç hissettiğinde yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Tatil uzun, memleketlerine veya tatile gidecek olan hemşehrilerimiz de dikkatli olsunlar. Tekrar hepinizin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Programda, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan ile Belediye Başkanı Burcu Köksal da konuşma yaparak katılımcıların bayramını kutladı.

Buradaki programın ardından Aktaş, Afyonkarahisar Hava Şehitliğini ziyaret etti.