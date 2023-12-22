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Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini öldüren zanlı tahrik iddiasında bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini öldüren zanlı tahrik iddiasında bulundu

Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin ailesini av tüfeğiyle öldüren zanlı, savcılık ifadesinde karşı tarafın tahrikleri sonucu olayı gerçekleştirdiğini iddia etti. Zanlı, olayın yaşandığı evde çıkan tartışmanın cep telefonuyla kaydedilmesi ve aracının camlarına vurulması üzerine tahrik olduğunu belirtti. Çiftin boşanma duruşması ise 21 Şubat'a ertelendi.

Afyonkarahisar\'da boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini öldüren zanlı tahrik iddiasında bulundu
22.12.2023 - 15:07,
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Afyonkarahisar'da, boşanma aşamasındaki eşi ile eşinin ailesinden 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren zanlı, savcılık ifadesinde karşı tarafın tahrikleri sonucu olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Mert Muharrem T'nin, olayla ilgili savcılıktaki ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hava Nur Ş.T. ile konuşmak için minibüsüyle Çayırbağ beldesindeki eve gittiğini söyledi.

Burada çıkan tartışmanın cep telefonuyla kayıt altına alınması ve minibüsünün camlarına vurulması üzerine tahrik olduğunu öne süren Mert Muharrem T, araçtaki av tüfeğiyle olayı gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Öte yandan, çift arasındaki boşanma duruşmasının 21 Şubat'a ertelendiği öğrenildi.

Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'nde 20 Aralık'ta Mert Muharrem T. (25), boşanma aşamasındaki eşi Havva Nur Ş.T. (24) ile eşinin ailesinden Adem Ş. (45), Cemile Ş. (43) ve Emine T'yi (66) av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Çayırbağ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da boşanma aşamasındaki eşi ve ailesini öldüren zanlı tahrik iddiasında bulundu - Son Dakika
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