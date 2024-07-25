Afyonkarahisar'da Bulunan Tarihi Eserler Jandarmaya Teslim Edildi

Afyonkarahisar'da bir kişi, arazide taş toplarken bulduğu tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 objeyi jandarmaya teslim etti.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Sarık köyünde yaşayan Ü.Ö, bölgedeki arazide taş toplarken 17 obje buldu.
Ü.Ö, bulduğu objeleri, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrenmesi sonrası Salar beldesindeki jandarma karakoluna giderek teslim etti.
Yapılan incelemenin sonrasında 17 obje, Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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