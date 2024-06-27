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Afyonkarahisar'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

TOKİ Gökçe Mahallesi Hıdırlık arkası ile Kışlacık köyü arasında çalılık, otluk ve kayalık alanlarda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangına belediye itfaiye ekipleri ile Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda yangın arazözü sevk edildi.

Yangın kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yayılmadan kontrol altına alınıp söndürüldü.