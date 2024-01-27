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Afyonkarahisar'da Çalıntı Motosiklet Şüphelisine Adli İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Çalıntı Motosiklet Şüphelisine Adli İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde, plakasız olarak kullanılan motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin adresinden motosikleti alarak sahibine teslim etti ve şüpheliye adli işlem uygulandı. Ayrıca, Afyonkarahisar'da Nuribey beldesinde yapılan çalışmalarda 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi ve ilgili kişilere adli işlem uygulandı.

Afyonkarahisar\'da Çalıntı Motosiklet Şüphelisine Adli İşlem Uygulandı
27.01.2024 - 14:15,  Güncelleme: 14:16
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde çalıntı motosiklet kullanan şüpheliye adli işlem uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte M.B'nin kullandığı plakasız motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Ekipler, şüphelinin adresinden motosikleti alarak Afyonkarahisar'daki sahibine teslim etti.

Şüpheli M.B'ye, adli işlem uygulandığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuribey beldesinde, kaçak zirai ilaç satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda 68 litre kaçak zirai ilaç ele geçirdi.

M.K. ile N.K'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA
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Çobanlar, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

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