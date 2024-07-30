Afyonkarahisar'da firar eden hükümlü polis operasyonuyla yakalandı

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Afyonkarahisar'da cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 14 farklı dosyadan 10 yıl 22 gün hapis cezası bulunan R.B'nin Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sonucu çalışma başlattı.

Polis operasyonuyla kent merkezinde yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.