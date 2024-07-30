Afyonkarahisar'da firar eden hükümlü polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da firar eden hükümlü polis operasyonuyla yakalandı

Afyonkarahisar'da hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme ve hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından aranan R.B, cezaevinden firar etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü kent merkezinde yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

30.07.2024 10:47
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Afyonkarahisar'da cezaevinden firar eden hükümlü, polisin operasyonunda yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından 14 farklı dosyadan 10 yıl 22 gün hapis cezası bulunan R.B'nin Afyonkarahisar Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sonucu çalışma başlattı.

Polis operasyonuyla kent merkezinde yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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