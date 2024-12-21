Afyonkarahisar\'da Firari Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'da 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da evlerinde ruhsatsız silah bulunan 3 şüpheliye adli işlem
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nuribey beldesinde yaşayan S.B, S.B. ile A.Ç'nin evlerinde ruhsatsız silah ve mermi bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin evlerinde 2 av tüfeği, 2 tabanca ve 842 mermi ele geçirdi.
Şüphelilere adli işlem uygulandı.
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