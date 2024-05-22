Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar- Konya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Kontrolde, araçta izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsü K.K'yi gözaltına aldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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