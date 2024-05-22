Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar\'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan operasyonda, bir kişi göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda durdurdukları bir otomobilde izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen tespit etti. Otomobil sürücüsü K.K. gözaltına alınırken, göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

22.05.2024 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Afyonkarahisar- Konya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Kontrolde, araçta izin belgeleri bulunmayan 2 düzensiz göçmen olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü K.K'yi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Göçmen, Konya, Çay, Göçmen Kaçakçılığı, Suç, Göçmenler, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
09:59 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde işlem görüyor
09:32 Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde Sırada doktor ve kuyumcular var Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var
09:28 Erden Timur ve Okan Buruk’tan şampiyonluk mesajı Erden Timur ve Okan Buruk'tan şampiyonluk mesajı
09:24 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
09:02 Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi İsmail Kartal, Fenerbahçe’de kalacak Derbi galibiyeti her şeyi değiştirdi! İsmail Kartal, Fenerbahçe'de kalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 11:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement