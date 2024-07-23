Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.E'yi Emirdağ ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.D'yi Bolvadin ilçesinde yakaladı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

23.07.2024 10:31
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.M.E'yi Emirdağ ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.D'yi Bolvadin ilçesinde yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardında cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Bolvadin, Emirdağ, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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