Afyonkarahisar\'da 6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. kent merkezinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
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