Afyonkarahisar'da 6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Afyonkarahisar\'da 6 yıl hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E.'yi kent merkezinde yakaladı. Yakalanan şüpheli, jandarma tarafından cezaevine teslim edildi.

28.05.2024 21:19
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Afyonkarahisar'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmada, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. kent merkezinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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