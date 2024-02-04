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Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar\'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, kentte araması bulunan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Yakalanan hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

04.02.2024 14:21
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik başlattığı çalışmalar sürüyor.

Ekipler, 4 farklı suçtan 10 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Y'yi (24) Çay ilçesi Akkonak köyünde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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Çay, Güvenlik, Ceza, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da 10 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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