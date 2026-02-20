Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. ile 5 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan R.O'yu kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da İki Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?