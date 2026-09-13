Afyonkarahisar'da iki otomobil çarpıştı, sürücü E.M. hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

A.A. (54) idaresindeki 03 AGM 771 plakalı otomobil, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında E.M. (54) yönetimindeki 54 AKJ 128 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü E.M. kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Y.A. (45) ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan diğer sürücü A.A. gözaltına alındı.