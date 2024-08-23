Afyonkarahisar'da İmaret Camisi'nde Yemek İkramı Etkinliği - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da İmaret Camisi'nde Yemek İkramı Etkinliği

Afyonkarahisar\'da İmaret Camisi\'nde Yemek İkramı Etkinliği

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde İmaret Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Caminin adını aldığı Gedik Ahmet Paşa'nın camiyi hem bir cami hem de külliye olarak inşa ettirdiğini belirten Yiğitbaşı, her cuma bin kişilik yemek ikramının süreceğini söyledi.

23.08.2024 18:19
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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğinde cuma namazı sonrası İmaret Camisi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Yiğitbaşı, caminin adını aldığı Gedik Ahmet Paşa'nın Fatih Sultan Mehmet Han'ın sadrazam olduğunu, Gedik Ahmet Paşa'nın 1472'de camiyi hem bir cami hem de külliye olarak inşa ettirdiğini söyledi.

Caminin halk arasında "İmaret Camii" olarak anıldığını, buranın bu şekilde anılmasının aslında her cuma bin kişilik yemek ikramı yapılan bir vakfının olmasından ileri geldiğini belirten Yiğitbaşı, caminin kuruluşundan 2 yıl sonra her cuma ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ikramında bulunulduğunu kaydetti.

Yiğitbaşı, "Bizler Vakıflar Bölge Müdürü ve İl Müftülüğümüzle bir araya geldik. İnşallah her cuma burada bin kişiye yemek ikramında bulunacağız. Caminin yaptırılış amacı aslında buydu. Şimdiden sonra da her cuma ve inşallah hayırseverlerin desteğiyle diğer günlerde de bu yemek ikramının süreceğini düşünüyorum. Vatandaşlara bu müjdeyi buradan vermiş olalım." ifadesini kullandı.

Daha sonra Yiğitbaşı, vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da İmaret Camisi'nde Yemek İkramı Etkinliği - Son Dakika

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