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Afyonkarahisar'da Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı'na Enerji Kentleri Birliği üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplantıda Afyonkarahisar'ın jeotermal kaynaklarını ve yapılan yatırımları anlattı. Afyonkarahisar, jeotermal kaynaklarıyla termal oteller, konutlar, seracılık ve sağlık turizmi alanlarında öne çıkan bir şehir olarak dikkat çekmektedir.

Afyonkarahisar\'da Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi
13.01.2024 - 15:11,
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Afyonkarahisar'da "Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kentte bir oteldeki toplantı, Afyonkarahisar Belediyesinin ev sahipliğinde Enerji Kentleri Birliği üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, toplantıda, Afyonkarahisar'ın jeotermal kaynak bakımından dikkati çeken şehirlerin başında geldiğini belirtti.

Afyonkarahisar'ın ulaşım açısından kavşak noktada bulunduğunu aktaran Zeybek, "Termal otellerimizin yanı sıra 30 bin konutun ısınması jeotermal kaynaklardan karşılanıyor. Seracılık alanında da jeotermal kaynaklar kullanıyoruz. Kaplıcalarımızla sağlık turizminde de ön plandayız. Sadece burası değil, Sandıklı, Gazlıgöl, Bolvadin'de hemen hemen ilçelerimizin çoğunda termal su var."ifadesini kullandı.

Kentte yapılan yatırımları anlatan Zeybek, Türkiye'ye örnek olan tesislerle gelecek nesillere temiz ve güvenli bir çevre bırakmak için nitelikli projelere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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Mehmet Zeybek, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemleri İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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