Afyonkarahisar'da Jeotermal Tarım Bölgesi İncelemesi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Çay, Çobanlar ve Bolvadin ilçelerinin sınırlarında kurulacak jeotermal kaynaklı Organize Tarım Bölgesi'nde (OTB) incelemede bulundu.

Yiğitbaşı, Çobanlar ilçe sınırındaki OTB'nin jeotermal sondaj kuyusunun yapıldığı bölgeyi ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yiğitbaşı, Afyonkarahisar'ın jeotermal potansiyelinin çok yüksek ve güçlü olduğunu söyledi.

Kentte yaklaşık 20 yıldır jeotermal kaynaklı modern seracılık yöntemlerinin kullanıldığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar bu konuda öncü ve lider bir şehir. Şehrimizin genelinde 2 bin 500 dekarlık alanda modern seracılık yatırımları bulunuyor. Bugün de bu bölgemizde ilk etabı 2 bin 900 dekar olacak OTB'mizi hayata geçiriyoruz. İnşallah, 3 etaptan oluşacak OTB'mizle 8 milyon metrekarelik bir alanda jeotermal seracılıkta lider bir konumda olmaya devam edeceğiz."

-"İstihdam oluşturacak"

Yiğitbaşı, mekansal alan büyüklüğü ve verimlilik açısından Afyonkarahisar'ın jeotermal kaynaklı modern seracılık yatırımlarıyla dünyada ikinci, Türkiye'de ise birinci olduğunu kaydetti.

OTB'nin hayata geçirilmesiyle bölgedeki ilçelere olumlu katkılarının olacağına dikkat çeken Yiğitbaşı, "İlk olarak Çay ilçesinin Kadıköy mevkisinde 2 bin 900 dekarlık alanda proje hayata geçecek. Bölgeye çok ciddi anlamda istihdam katkısı oluşturacak. İlk etapta 2 bin 500 ila 3 bin kişi istihdam edilecek. Dolaylı olarak da bu istihdam rakamı daha da artacak. Bu yatırıma öncülük etmenin heyecanı içerisindeyiz." dedi.

Kurulacak seralarda üretim rakamlarındaki beklentiler hakkında bilgi veren Yiğitbaşı, OTB'de ön tahsis talep toplama çalışmalarının başladığını belirterek bölgeye yatırımcıları davet etti.