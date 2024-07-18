Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifler Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifler Faaliyetlerine Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da 21 kadın kültür evi ve 17 kadın kooperatifi, kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek sağlarken, ekonomik açıdan da kadınlara yardımcı oluyor. İhsaniye Belediyesi tarafından kurulması planlanan Kadın Kooperatifi için 60 kadına kooperatifçilik eğitimi verildi. Eğitimlerde kooperatifçilik kavramı, kuruluş süreci, ortak sorumlulukları ve kooperatif muhasebesi gibi konular ele alındı. Ayrıca, kooperatif kurmak isteyen kadınlara eğitim ve rehberlik hizmeti sağlanacak. Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Afyon Keçe ve El Sanatları Derneği ise Afyon keçesi ve diğer sanatsal ürünlerle kentin tanıtımına ve sanatsal gelişimine katkı sağlıyor. Çay Kadın Kültür Kooperatifi ise glutensiz beslenme düzenine başlayan vatandaşlara yönelik yeni ürünler üretmeye başladı.

18.07.2024 21:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve kadın kooperatifleri faaliyetlerine devam ediyor.

İl genelindeki 21 kadın kültür evi, kadınların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine destek sağlarken, 17 kadın kooperatifi de üretilen 500'ün üzerinde ürün çeşitliliği ile kadınları ekonomik açıdan destekliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında İhsaniye Belediyesinin de talebi doğrultusunda kurulması planlanan Kadın Kooperatifi için 60 kadına Kooperatifçilik Eğitimi verildi.

Eğitimde, kooperatifçilik kavramı ve önemi, kooperatiflerin kuruluşu, ortakların sorumlulukları, kooperatiflerin istihdamdaki önemi, kooperatif muhasebesi gibi konular ele alındı.

Eğitimler kapsamında kadınlar merak ettikleri soruları da sorma fırsatı buldu. Kooperatif kurmak isteyen gönüllü kadınların olması halinde kooperatif kuruluş aşamasında gerekli eğitim ve rehberlik hizmeti sağlanacak.

Afyonkarahisar'da 4,5 yıldır faaliyet gösteren Afyon Keçe ve El Sanatları Derneği coğrafi işaret tescilli ürünü olan Afyon keçesi ile üretilen ürünlerin yanında çeşitli sanatsal ürünler de üreterek kentin tanıtımına ve sanatsal gelişimine büyük katkı sağlıyor.

Ürün çeşitliliğine yenilerini eklemeye hazırlanan Çay Kadın Kültür Kooperatifi Çölyak hastaları ve beslenme uzmanlarının önerileri ile glutensiz beslenme düzenine başlayan vatandaşlara ulaştırmak üzere ata tohumu karabuğday unundan yeni ürünler üretmeye başladı.

Kaynak: AA

Afyon, Çay, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifler Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:05 İzmir’de orman yangını Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu İzmir'de orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine kadar yaklaştı, vatandaşlar seferber oldu
20:35 Tahliye mi edilecekler Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı Tahliye mi edilecekler? Polat çifti hakkında merakla beklenen MASAK ana raporu ortaya çıktı
19:16 Ne diyeceği merak konusuydu Seçimi kaybeden Büyükekşi’den tek cümlelik veda Ne diyeceği merak konusuydu! Seçimi kaybeden Büyükekşi'den tek cümlelik veda
18:42 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk sözler: Ben değil, Türk futbolu kazandı
18:30 5 oy farkla kazandı TFF’nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu 5 oy farkla kazandı! TFF'nin yeni Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu
20:22 Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi Ruzomberok oldu
19:35 İzmir’de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu İzmir'de orman yangınında yaralanan Orman İşletme Müdürü şehit oldu
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
17:05 Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı
16:19 Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a olay yanıt: Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:56 Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular Yaralılar taburcu olmadan ikinci kez kavgaya tutuştular
15:54 Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar “Pes“ dedirtti Öldürüp bazaya koydukları kişinin midesinden çıkanlar "Pes" dedirtti
15:49 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu’nun en acı günü Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun en acı günü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 22:41:56. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kadın Kültür Evleri ve Kooperatifler Faaliyetlerine Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement