Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı, Tedbirler Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı, Tedbirler Alındı

Afyonkarahisar\'da Kar Yağışı Başladı, Tedbirler Alındı

Afyonkarahisar'da öğleden sonra beklenen kar yağışı başladı. İl genelinde etkili olan yağış sonrası, kar temizleme ve tuzlama çalışmaları hız kazandı. Vali, vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirlerin alındığını açıkladı.

30.12.2024 15:10  Güncelleme: 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEKLENEN YAĞIŞ, ÖĞLEDEN SONRA GELDİ

İlk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiği Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı, öğleden sonra başladı. İl merkezi hariç, kent genelinde vatandaşlar yeni haftaya kar yağışıyla girdi. Şehrin yüksek kesimleri karla kaplanırken, şehirler arası yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da takip ediyor. Yağış sonrası karla mücadele çalışmalarına hız veren İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gayret gösteriyor.

9 İLÇE VE 56 KÖYDE ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

İl Özel İdaresi ekipleri, Şuhut ilçesinde Efeköy, Kulak, Bozan, İsalı, İlyaslı, Demirbel köyleri, Sinanpaşa ilçesinde Çobanözü, Kınık, Tazlar, Elvanpaşa, Boyalı, Gezler, Kayadibi, Garipçe, Saraycık, Bulca, Çayhisar, Yörükmezarı ve Tokuşlar köyleri, Dinar ilçesinde Pınarlı, Çamlı, Körpeli, Palaz, Bilgiç, Bademli, Çiçektepe, Akçin, Tıprak, Doğanlı, Cerityaylası, Keklicek köyleri, Dazkırı ilçesinde İdris köyü, Hocalar ilçesinde Çalca, Ulukköy ve Yağcı köyleri, Bayat ilçesinde Sağırlı,İmrallı, İnpınar, Aşağıcaybelen, Yukarı Çaybelen ve Derbent köyleri, Sultandağı ilçesinde Karapınar ve Karakışla köyleri, Emirdağ ilçesinde Yukarıkurudere, Başkonak, Yavuz, Karacalar, Demircili, Türkmenköy, Gevçci ve Çaykışla köyleri ile merkezde Küçükkalecik, Belkaracaören, Değirmendere, Kızıldağ ve Sarık köyleri olmak üzere toplam 9 ilçe ve 56 köyde 20 iş makinesi ve 28 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

İl genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin çalışmalarına hız verdiğini söyleyen Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, "İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimiz 24 saat kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimiz büyük özveriyle görevlerinin başındalar ve kar temizleme, tuzlama çalışmalarına devam ediyorlar. Şu an için il genelinde herhangi bir sorun yok. Şehrimizdeki tüm yollarda ulaşım açık ve trafik akışı da devam ediyor. Bizler tüm gelişmeleri anlık takip ediyoruz, yollarda yaşanabilecek olası sıkıntılar için her türlü tedbiri aldık" dedi.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı, Tedbirler Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
22:13 Suriye’de yeni yönetimin lideri: Şam’ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı Suriye'de yeni yönetimin lideri: Şam'ı ele geçirmeseydik bölgesel savaş çıkardı
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
21:49 İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı İşte Esad devrildiğinden bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:06 MTV zammı belli oldu MTV zammı belli oldu
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 06:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Başladı, Tedbirler Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.