Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Ö.Y. (50) idaresindeki 32 LR 968 plakalı otomobil, Taşoluk beldesi yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Ü.Y. (42), E.Y. (15) ile A.E.Y. (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ü.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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