Afyonkarahisar'da Kenevir Ekimi Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kenevir Ekimi Yapan Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'da bulunan sazlık alanda kenevir ekimi yapıldığı tespit edilen bir zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eber Gölü çevresindeki sazlık alanlarda uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığı bilgisini aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 790 kök kenevir ile 15 kilo 450 gram esrar ele geçirildi ve zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.07.2024 10:37
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Afyonkarahisar'daki sazlık alanda kenevir ekimi yaptığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında bulunan Eber Gölü'nün etrafındaki sazlık alanlarda uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri bitkisi ekimi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, "dedektör köpek" ve drone desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada, 2 bin 790 kök kenevir ile şüpheli İ.Ş'nin Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyündeki adresinde ise 15 kilo 450 gram esrar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kenevir Ekimi Yapan Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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