Afyonkarahisar\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ve Bolvadin ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, hırsızlıktan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K'yi Dazkırı'da, kasten yaralamadan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'yi Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyünde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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