Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. M.K Çobanlar ilçesinde, F.T ise Emirdağ ilçesi Eşrefli köyünde yakalandı. Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

23.05.2024 14:08
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Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "kasten yaralama" suçlarında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Çobanlar ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.T'yi Emirdağ ilçesi Eşrefli köyünde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Çobanlar, Emirdağ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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