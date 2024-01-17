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Afyonkarahisar'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen bir tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan F.Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İ.Ç. ağır yaralı olarak Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar\'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
17.01.2024 - 10:55,
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Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Kırmızı ışıkta bekleyen N.Ö. (39) yönetimindeki 15 PB 330 plakalı tıra, eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda İ.Ç. idaresindeki 03 US 646 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobildeki F.Ç. kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü İ.Ç. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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