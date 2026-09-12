Afyonkarahisar'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Gülsüm Efsa için balonlar uçuruldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Gülsüm Efsa için balonlar uçuruldu

Afyonkarahisar\'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Gülsüm Efsa için balonlar uçuruldu
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Afyonkarahisar'da lösemi hastalığını yenen 10 yaşındaki Gülsüm Efsa Erkuş için Kent Meydanı'nda balon uçurma etkinliği düzenlendi. Valilik, belediye ve Fenerbahçeliler Derneği'nin destek verdiği etkinlikte katılımcılar balonları gökyüzüne bıraktı.

Afyonkarahisar'da lösemi hastalığını yenen 10 yaşındaki Gülsüm Efsa Erkuş için balon uçurma etkinliği yapıldı.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 1,5 yıllık tedavinin ardından lösemiyi yenen Gülsüm Efsa'ya moral vermek amacıyla Kent Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Valilik, belediye ve Fenerbahçeliler Derneği'nin de destek verdiği etkinliğe gelenler, ellerindeki balonları gökyüzüne bıraktı.

Gülsüm Efsa Erkuş, AA muhabirine, hastalığı yenme sürecinin kendisi için zor olduğunu belirterek, ailesinin bu süreçte kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

Sınıf arkadaşları ve öğretmeninin de kendisine destek olduğunu aktaran Erkuş, "Onlara çok teşekkür ederim. Pazartesi günü okula başlayacağım. Bunun için de çok heyecanlıyım." dedi.

Anne Aliye Erkuş da kızının hastalığının Türkiye'de nadir görüldüğünü vurgulayarak, "Tedavi süreci Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Çok şükür emin ellerdeydik. Güzel bir ekip tarafından tedavi edildik. Bugünlere ulaştık. Ağabeyinden nakil oldu. Çok şükür şu anda tedavimiz bitmiş durumda." diye konuştu.

Baba Kemal Erkuş ise lösemiyi yenen kızına yönelik düzenlenen balon uçurma etkinliğine destek olanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Gülsüm Efsa için balonlar uçuruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da lösemiyi yenen 10 yaşındaki Gülsüm Efsa için balonlar uçuruldu - Son Dakika
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