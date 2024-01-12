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Afyonkarahisar'da Metruk Evde Ölü ve Yaralı Bulundu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Metruk Evde Ölü ve Yaralı Bulundu

Afyonkarahisar'ın merkezindeki Fakıpaşa Mahallesi'nde metruk bir evde bulunan iki kişiden biri ölü, diğeri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemede, alkol ve kolonya benzeri maddeler bulundu.

12.01.2024 - 10:40,  Güncelleme: 10:41
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AFYONKARAHİSAR'da metruk evde bir kişinin cansız bedeni bulunurken, ağır yaralı bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar merkezdeki Fakıpaşa Mahallesi'nde metruk bir evde dün akşam saatlerinde iki kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri A.S.'nin (54) yaşamını yitirdiğini belirlerken, Ş.S.'yi (58) ise hastaneye götürdü. Ş.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. A.S.'nin cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İki kişinin sürekli alkol aldıkları öne sürülen metruk evde alkol ve kolonya benzeri maddeler bulundu. (DHA)

Afyonkarahisar\'da Metruk Evde Ölü ve Yaralı Bulundu
Kaynak: DHA
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Olaylar, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Metruk Evde Ölü ve Yaralı Bulundu - Son Dakika
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