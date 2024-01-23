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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Sandıklı'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralanırken, Sinanpaşa'da bir tırın refüje devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Afyonkarahisar\'da meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi yaralandı
23.01.2024 - 10:01,  Güncelleme: 10:02
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ve Sinanpaşa ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Sandıklı'da B.Y. (57) idaresindeki 03 BF 320 plakalı otomobil, Yeniköy yakınlarında R.D'nin kullandığı 20 EK 604 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sinanpaşa'nın Güney beldesinde ise 27 V 5067 plakalı tırın refüje devrilmesi sonucu yaralanan sürücü A.Ş. (36) ile araçtaki M.G.Y. (15) Afyonkarahisar'daki hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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