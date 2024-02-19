Afyonkarahisar'da minibüs ile tır çarpışması: 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da minibüs ile tır çarpışması: 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da minibüs ile tır çarpışması: 12 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, sera işçilerini taşıyan minibüs ile bir tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

19.02.2024 18:55  Güncelleme: 18:56
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

M.Y idaresindeki 03 AAS 175 plakalı sera işçilerini taşıyan minibüs, Sandıklı ilçesi Ofis Kavşağı'nda S.B yönetimindeki 52 K 0626 tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte 12 kişi Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da minibüs ile tır çarpışması: 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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