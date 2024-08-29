Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
M.Y. (43) idaresindeki 03 AET 403 plakalı otomobil, merkez Fethibey beldesi ve Saraydüzü köyü yol ayrımı mevkiinde karşı istikametten gelen E.İ. yönetimindeki 26 AFF 925 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücülerle birlikte Y.E.K, A.C.K. ve C.İ, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?