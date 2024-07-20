Afyonkarahisar'da Otomobilde Tarihi Eser Niteliğinde 95 Sikke Bulundu

Afyonkarahisar'da bir otomobilde tarihi eser niteliği taşıdığı sanılan 95 sikke bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İhsaniye ilçesinde durdurulan bir otomobilde yaptığı aramada, 95 sikke ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü K.E, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı, sikkeler de Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
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