Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Eski Eşin Kocası ve Annesi Yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Eski Eşin Kocası ve Annesi Yaralandı

Afyonkarahisar\'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Eski Eşin Kocası ve Annesi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, tır şoförü Murat Ç, boşandığı eşi Gülşen K'nin evine giderek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S'ye ateş etti. Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S, Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Murat Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

10.04.2024 15:23  Güncelleme: 15:26
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde pompalı tüfekle eski eşinin kocası ile annesini yaralayan kişi aranıyor.

İddiaya göre, tır şoförü Murat Ç, boşandığı eşi Gülşen K'nin Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki evine giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S'ye ateş etti.

Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan Murat Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Gülşen, Olay, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Eski Eşin Kocası ve Annesi Yaralandı - Son Dakika

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