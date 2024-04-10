Afyonkarahisar\'da Pompalı Tüfekle Saldırı: Eski Eşin Kocası ve Annesi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde pompalı tüfekle eski eşinin kocası ile annesini yaralayan kişi aranıyor.
İddiaya göre, tır şoförü Murat Ç, boşandığı eşi Gülşen K'nin Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki evine giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S'ye ateş etti.
Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Olay yerinden kaçan Murat Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma programında ilçe protokolü ve vatandaşlar bir araya geldi.
Van Valisi Ozan Balcı, Edremit Uygulama Otelinde düzenlenen resmi bayramlaşma törenine katılarak protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Vali Balcı, bayrama katılanların bayramını tebrik ederek, çocuklara oyuncak hediye etti ve vatandaşların taleplerini dinledi.
Düzce'nin Yığılca Çiftlik köyünde bayram namazına giden çocuklara bayram harçlığı dağıtıldı. Köy muhtarı ve köy imamının öncülüğünde gerçekleştirilen harçlık organizasyonu, çocukların yüzünü güldürdü. Köy muhtarı, bu geleneksel uygulamanın başka yerlerde de benzer şekilde yapılmasını umut ettiğini belirtti.
Trabzon'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programı Taş Bina Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Programda, protokol üyeleri bayramlaştı.
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