Afyonkarahisar'da reçeteli ilaç operasyonunda 4'ü doktor 15 şüpheli gözaltına alındı
Afyonkarahisar'da reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı temini ve piyasaya sürülmesine yönelik soruşturma derinleştirilerek bu sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı. Aralarında 4'ü doktor ve hastane personeli olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı, şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
AFYONKARAHİSAR'da reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü doktor ve hastane personeli olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde doktor imzalarının taklit edilerek reçeteli uyuşturucu nitelikteki ilaçların yasa dışı yollarla temin edilmesi ve piyasaya sürülmesine yönelik yapılan soruşturmayı derinleştirdi. Yeni deliller ışığında bu sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'Uyuşturucu maddelerin yasa dışı ticareti, dolandırıcılık ve evrakta sahtecilik' suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında 4'ü doktor ve hastane personeli toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. Öte yandan geçen yılki operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında iddianame hazırlanarak dava açılmıştı.
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