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Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde yapılan operasyonda, sahte içki üretimi yapan 2 kişi gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda, alkollü içki yapımında kullanılan malzemeler ve kaçak üretilen içkiler ele geçirildi.

Afyonkarahisar\'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı
27.12.2023 - 18:33,
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Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde sahte içki operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, sahte ve kaçak alkol ile mücadele kapsamında istihbari çalışmalar yapıldı.

Çalışmaların ardından, Sultandağı ilçesinde oturan A.B. ve G.G. isimli şüphelilerin evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda, alkollü içki yapımında kullanılan 2 damıtma düzeneği, bin litre meyve şırası, 15 litre aroma, 2 termostatlı rezistans, 7 bidon, 2 huni ve kaçak üretilen 8 litre viski, 8 litre şarap, 6 litre bira, 4 litre rakı ve 3 alkol kiti ele geçirildi.

Ekipler, A.B ve G.G'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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