Afyonkarahisar'da 'Sarı Serum' Skandalı: Klinik Faaliyetleri Durduruldu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 'Sarı Serum' Skandalı: Klinik Faaliyetleri Durduruldu

Afyonkarahisar\'da \'Sarı Serum\' Skandalı: Klinik Faaliyetleri Durduruldu

Afyonkarahisar'da özel bir klinikte 'sarı serum' bağlandıktan sonra hayatını kaybeden Mehmet Gündoğan'ın eşi, klinik doktorları hakkında suç duyurusunda bulundu. Sağlık Bakanlığı, kliniğin faaliyetlerini durdurdu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20.02.2025 16:01  Güncelleme: 16:04
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AFYONKARAHİSAR'da Mehmet Gündoğan'ın (38) 'sarı serum' bağlandıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilen kliniğin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı kararıyla durduruldu.

Afyonkarahisar'da mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmada çalışan ve umreye gitmek için hazırlık yapan, biri 7, diğeri 9 yaşında 2 erkek çocuk babası Mehmet Gündoğan, 12 Ocak'ta boğaz ağrısı şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada reçeteyle yazılan ilaç ve spreyi alan Gündoğan, rahatsızlığı geçmeyince bu kez 13 Ocak'ta aynı şikayetle özel bir kliniğe başvurdu. İddiaya göre; burada Mehmet Gündoğan'a damar yolu açılarak, 'sarı serum' olarak bilinen serum verilmeye başlandı, 2 farklı serum da bağlanmak için hazırlandı. İkinci serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çeken Gündoğan'ın durumu ağırlaştı. Klinikte görevli doktor ve çalışanların Gündoğan'a müdahalesi yetersiz kaldı. Mehmet Gündoğan, 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakıma alınan Gündoğan, 20 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti.

EŞİ, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Mehmet Gündoğan'ın eşi Songül Gündoğan (38), avukatı aracılığıyla olayın sorumlusu oldukları gerekçesiyle klinikteki doktor ve görevliler hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Gündoğan'ın cenazesi, 15 Ocak'ta merkeze bağlı Sülümenli beldesinde toprağa verildi. Mehmet ve Songül Gündoğan çiftinin 27 Ocak'ta umre yolculuğuna çıkmaya hazırlandığı belirtildi. Mehmet Gündoğan'ın, özel klinikte serum uygulanırken fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı'ndan kliniğe ilişkin soruşturma izin talebinde bulundu. Klinikten alınan başka bir 'sarı serum' örneği de incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FAALİYETLERİ DURDURULDU

Afyonkarahisar Valiliği'nden bugün yapılan açıklamada, kliniğin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, İl merkezi Selçuklu Mahallesi'nde faaliyet gösteren S.E.'ye ait özel muayenehanenin faaliyetleri Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla durdurulmuştur. Sağlık Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü'nce Mehmet Gündoğan'ın vefatıyla ilgili olarak söz konusu muayenehane ve hekim hakkında gerekli tahkikatlar halen devam etmektedir denildi. Diğer yandan olayla ilgili soruşturma ve Mehmet Gündoğan'ın otopsi raporuna ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

-Arşiv görüntülerle

Haber Ali Fuat GÜÇLÜER AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Mehmet Gündoğan, Yerel Haberler, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 'Sarı Serum' Skandalı: Klinik Faaliyetleri Durduruldu - Son Dakika

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