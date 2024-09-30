Afyonkarahisar'da Silahlı Kavga: 17 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çıkrık beldesinde Z.M. (27) ile E.D. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.M'nin tabancayla ateş ettiği E.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.D, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Z.M. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.