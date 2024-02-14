Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar\'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 25 obje ve 78 sikke ele geçirildi.

14.02.2024 15:37
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sandıklı ilçesi Hüdai Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 25 obje, 78 sikke ele geçirildi.

Operasyonda, B.G. (41), N.G. (43) ile C.Y. (51) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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