Afyonkarahisar\'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir ev ve bir araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen sanduka ile bir ruhsatsız av tüfeği ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili N.Ü. ve F.Ü. gözaltına alındı.