Afyonkarahisar'da Tarlada Bulunan El Bombası İmha Edildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Tarlada Bulunan El Bombası İmha Edildi

Afyonkarahisar\'da Tarlada Bulunan El Bombası İmha Edildi

Afyonkarahisar'ın Kışlacık Mahallesi'nde bir tarlada patlamamış el bombası olduğu ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bomba imha uzmanı polis ekipleri, el bombasını güvenli bir şekilde imha etti.

01.03.2024 12:33  Güncelleme: 12:34
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Afyonkarahisar'da tarlada bulunan el bombası, polis ekiplerince imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kışlacık Mahallesi'nde bir tarlada patlamamış el bombası olduğu ihbarı aldı.

Bunun üzerine bomba imha uzmanı polis ekipleri, el bombasını imha etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Olaylar, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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