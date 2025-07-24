Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısının tedavisi tamamlandı.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Hastanede, orman yangınıyla ilgili tedavisi süren kimse kalmadı.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşan orman yangınına müdahale esnasında 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da tedavi gören 5 orman yangını yaralısı taburcu edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?