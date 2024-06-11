Afyonkarahisar\'da tefecilik yapan karı kocaya adli işlem uygulandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde tefecilik yaptığı öne sürülen karı kocaya adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tatarlı beldesinde S.P. ile eşi D.P'nin tefecilik yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Savcılık izniyle belirlenen adreste yapılan aramada 36 boş senet ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Ekipler, karı kocaya adli işlem uyguladı.
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