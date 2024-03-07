Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tır ile cip çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tır ile cip çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde tır ile cip çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir tır ile bir cip çarpıştı. Kazada, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis hayatını kaybederken, bir polis ve iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından Afyonkarahisar-Antalya kara yolu trafiğe açıldı.

07.03.2024 12:21
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 3 kişi yaralandı.

A.B. (24) idaresindeki 35 BAY 043 plakalı tır, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Gökçealan köyü kavşağında Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser B.Ç'nin (29) kullandığı 03 LE 100 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ve cipteki K.T. (30) ile polis memuru K.A. (31) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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