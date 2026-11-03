Afyonkarahisar'da Toplumsal Bütünleşme programında Demircan ve Aktaş konuştu - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Toplumsal Bütünleşme programında Demircan ve Aktaş konuştu

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Afyonkarahisar\'da Toplumsal Bütünleşme programında Demircan ve Aktaş konuştu
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Afyonkarahisar'da AKÜ Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen Toplumsal Bütünleşme programında Tunus Büyükelçisi Demircan ve Vali Aktaş konuştu. Demircan insanın ruh, beden ve akıldan oluştuğunu, Aktaş ise projenin gençlere ve ailelere birlikte büyüme çağrısı yaptığını söyledi.

Afyonkarahisar'da "Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Afyonkarahisar Valiliği koordinesinde Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Ali Arif Özzeybek, Tunus Büyükelçisi Ahmet Misbah Demircan ve Prof. Dr. Bingür Sönmez konuşmacı olarak katıldı.

Yediveren Gençlik, Kültür ve Dayanışma Derneğinin öncülüğünde, akademisyen ve düşünürlerin katılımlarıyla yürütülen "Toplumsal Bütünleşme" projesi kapsamında düzenlenen programda konuşan Demircan, Türk-İslam felsefesinde insanın ruh, beden ve aklın bütünü olarak tasvir edildiğini söyledi.

Demircan, "İnsanın ruhu canını taşır ama sadece canını taşımaz, iyilik kodlarını da taşır. İnsaniyet adına sahip olduğumuz hasletler, yaratılıştan beri vardır ve insanın içine de Cenabıhak vicdan dediğimiz şeyi yerleştirmiştir. Cenabıallah Müslüman olup olmayan herkese vicdanı vermiştir. İçine de bir ses koymuştur duyalım, o vicdanımızın sesidir. İnsanın ruhudur. Hacı Bektaş Veli burada 'ruhu ceylan' olarak tasvir edecektir." dedi.

İnsanın içinde bazı güzel özellikler ve kötü özellikler taşıdığına değinen Demircan, hayatta kalmak için gerekli olan 'hırs' duygusunun kontrol edilemediğinde savaşlara, felaketlere neden olabileceğini söyledi.

İnsanın iyiliği, kötülüğü, çelişkileri, kavgayı kendi içinde yaşadığını belirten Demircan, duyguların güzelliğe yönlendirilmesi, iyiliklere vesile olması gerektiğini ifade etti.

Vali Naci Aktaş da Toplumsal Bütünleşme projesinin, farklılıkları birlikte büyüme vesilesi olarak görmeye davet eden bir çağrı olduğunu kaydetti.

Projenin, insanın önce kendi iç dünyasında kuracağı dengeden yola çıkarak, bu anlayışı gençlere, ailelere ve tüm topluma uzanan halkalar halinde genişletmekte olduğunu vurgulayan Aktaş, şöyle konuştu:

"Projenin gençler için amacı, kimliklerini inşa ederken hazır kalıplara ve etiketlere sıkışmadan, karşısındakini bir düşman ya da yabancı olarak değil, kendisiyle aynı soruları farklı şekillerde soran bir kardeşi olarak görebilmektir. Projenin aileler için amacı, kuşaklar arasındaki anlayış farkını bir kopuşa dönüştürmeden, sevgi ve diyalogla birlikte büyüme imkanına çevirmektir. Toplum için amaçlanan ise farklı duygu ve düşüncelere sahip insanların birbirini aynı mekanı, aynı geleceği ve aynı sorumluluğu paylaşan kardeşler olarak görmesini sağlamaktır."

Kaynak: AA
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