Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
M.M.K, (37) idaresindeki 03 TC 0006 plakalı otomobil, Akören Mahallesi'nde A.T'nin (48) kullandığı 16 SK 877 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Kazada, traktör sürücüsü ile otomobildeki K.T. (45) ile Y.E.T. (14) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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