Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar\'da trafik kazası: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, Çay ilçesi yönünden Dinar ilçesi istikametine giden bir otomobil, Akçaköy köyü mevkiinde yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada yaralanan sürücü ve araçta bulunan 5 kişi, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11.02.2024 20:43
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Çay ilçesi yönünden Dinar ilçesi istikametine giden M.Y. idaresindeki 42 UZ 178 plakalı otomobil, Akçaköy köyü mevkiinde yol kenarında bulunan duvara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan İ.K.Y. (77), A.Y. (10), B.Y. (5), K.Y. (1) ve Ş.Y. (37) Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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